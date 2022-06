Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Crivelli, Ferhat… Batlles réserve un mercato XXL pour l’ASSE

Publié le 10 juin 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Suite à la nomination de Laurent Batlles comme entraîneur, l’ASSE peut maintenant se concentrer sur son recrutement pour cette saison en Ligue 2. Et dans le Forez, le marché des transferts s’annonce plus que mouvementé que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Pour cet été, Batlles et la direction de l’ASSE prépareraient de très nombreuses opérations.

Suite à cette relégation en Ligue 2, l’ASSE va connaitre une grosse reconstruction. Cela a donc commencé avec l’arrivée de Laurent Batlles sur le banc de touche. Place maintenant aux changements au sein de l’effectif des Verts. Et lors de ce marché des transferts, cela va énormément bouger à l’ASSE. D’ailleurs, ce vendredi, But Football Club a dévoilé les plans des Stéphanois pour ce mercato.

Mercato - ASSE : Transferts, priorités… Le plan de vol de Batlles est dévoilé pour cet été https://t.co/AJAByDihBb pic.twitter.com/Jbz6ZSk4cw — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Garder les joueurs prêtés !

Entre les joueurs en fin de contrat qui ne seront pas conservés et ceux qui arrivent au terme de leur prêt dans le Forez, Laurent Batlles devra faire avec de nombreux départs. Toutefois, à l’ASSE, on envisagerait de retenir certains éléments qui ont fini la saison sous le maillot des Verts. Ainsi, conserver Falaye Sacko, cédé par le Vitoria Guimaraes, ainsi qu’Enzo Crivelli, qui appartient à Basaksehir, serait envisagé. Toutefois, cela pourrait s’annoncer compliqué étant donné que l’ASSE est désormais en Ligue 2.

Priorité aux renforts à 0€ !

Mais pour ce qui est des futures recrues estivales, l’ASSE ne manquerait pas d’idées. D’ailleurs, la politique des Verts pour ce mercato pourrait être de se tourner vers des joueurs libres de tout contrat. Ainsi, pour venir étoffer l’effectif de Laurent Batlles, les noms d’Ibrahim Sissoko, Anthony Briançon, Zinedine Ferhat, Ismaël Traoré, Romain Thomas, Thomas Mangani et Dylan Chambost seraient cochés.



L’ASSE pourrait également sortir le chéquier pour réaliser certains transferts. Ainsi, la direction stéphanoise pourrait notamment mettre la main à la poche dans l’optique de faire venir Léo Pétrot, Yoann Salmier, mais aussi Jessy Moulin, qui pourrait ainsi faire son retour à l’ASSE.

Quid des départs ?

Outre les joueurs en fin de contrat et ceux qui ne seront pas conservés à l’issue de leur prêt, l’ASSE pourrait également perdre d’autres joueurs. Les regards se tournent notamment vers Denis Bouanga, qui ne devrait pas rester en Ligue 1. Nice, le LOSC, Rennes et le Celta Vigo seraient sur le coup. De même, Ajaccio voudrait conserver Jean-Philippe Krasso tandis que l’ASSE pourrait se séparer d’Adil Aouchiche ou encore Harold Moukoudi cet été, ainsi que Lucas Gourna-Douath qui pourrait rapporter une belle somme étant donné sa valeur marchande. En revanche, Laurent Batlles aimerait continuer avec Etienne Green, Mahdi Camara ou encore Saidou Sow.