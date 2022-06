Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel avertissement de Nice pour le transfert de Galtier

Publié le 10 juin 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Au PSG, Luis Campos voudrait notamment faire venir Christophe Galtier, qu’il a connu au LOSC. Pour cela, il faudra toutefois trouver un accord avec l’OGC Nice afin de boucler le transfert de l’entraîneur français. D’ailleurs, chez les Aiglons, on a tenu à prévenir les champions de France. Julien Fournier en a d’ailleurs rajouté une couche à propos de Galtier.

D’ici peu, le PSG va se séparer de Mauricio Pochettino. Mais pour le remplacer par qui ? Alors que cela s’enflamme à nouveau pour l’arrivée de Zinedine Zidane, il est aussi question d’une nomination de Christophe Galtier, très apprécié par Luis Campos. Mais le PSG devra trouver un accord avec l’OGC Nice pour ce transfert. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Nice Matin , Julien Fournier, directeur sportif des Aiglons, a prévu le PSG.

« J’ai lu que Paris serait intéressé mais… »