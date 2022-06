Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le transfert le mieux senti de l’ère QSI…

Publié le 10 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG dans l’anonymat le plus total en 2012 et alors qu’il débarquait d’une équipe de deuxième division italienne, Marco Verratti s’est imposé comme une référence mondiale ces dix dernières années avec le club de la capitale. Et il reste l’un des meilleurs coups du PSG version QSI sur le marché des transferts.

Au moment de donner un vrai tournant à son projet à l’été 2012, soit un an après le rachat du club par le Qatar, le PSG a bouclé les arrivées en fanfare de grandes stars internationales telles que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva en provenance du Milan AC. Mais au moment de la présentation du géant suédois qui avait créé un engouement jamais vu pour une recrue dans la ville de Paris, le PSG présentait le même jour en conférence de presse un petit joueur inconnu du public français, et qui débarquait tout droit de Pescara en Serie B italienne : Marco Verratti.

« Je me suis immédiatement senti bien ici »

Âgé à l’époque de 19 ans, Verratti s’apprêtait donc à franchir un cap majeure dans sa jeune carrière et à découvrir le plus haut niveau avec le PSG. Et le milieu de terrain avait d’ailleurs beaucoup appréhendé comme il le confiait en mai dernier dans les colonnes du Parisien : « Est-ce que je pensais à mon arrivée que je serais encore là 10 ans plus tard ? Pas du tout. En partant de Pescara, j’avais dit au président : Si je ne me sens pas bien à Paris, dans six mois, tu me reprends ! Mais la vérité, c’est que je me suis immédiatement senti bien ici. Quand je suis arrivé, la majorité du vestiaire parlait italien, et cela m’a beaucoup aidé. Après j’ai vite appris le français, et ça a facilité les rapports avec l’entourage. Je venais d’une petite ville de 5 000 habitants, et Paris c’était grand pour moi. Mais aujourd’hui, ça devient presque comme une petite ville. Je connais beaucoup de monde, et je me sens comme à la maison. Je fais ce que j’aime le plus, jouer au foot, avec les plus grands footballeurs du monde. J’ai tout ce dont j’ai besoin à Paris », a expliqué Marco Verratti, qui n’a donc plus jamais quitté le PSG depuis son arrivée sur la pointe des pieds.

Une belle affaire sur le plan financier

Son transfert en provenance de Pescara n’avait coûté que 12M€ au PSG, mais la valeur de Marco Verratti a explosé ces dernières années. Et pour cause : il compte 49 sélections avec l’Italie, un palmarès XXL sur le plan national avec le PSG et il a surtout réussi à s’imposer comme l’un des milieu de terrain les plus performants et les plus réguliers au Monde. D’ailleurs, si le PSG était amené à vendre Verratti dans les années à venir, il réaliserait sans aucun doute une plus-value très intéressante par rapport à son prix d’achat en 2012, mais son départ ne semble pas d'actualité avec un contrat qui court jusqu'en 2024 et peut-être bientôt une prolongation dans la capitale. L’une des plus belles réussites de l’ère QSI.