Mercato - Real Madrid : Nouveau prétendant inattendu pour Gareth Bale

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale va être transféré librement et gratuitement cet été dans un nouveau club, comme il l'a officialisé lui-même sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'a pas encore annoncé quelle sera sa prochaine destination, l'international gallois aurait la possibilité de rester à Madrid, du côté de l'Atlético.

Après neuf saisons au Real Madrid, Gareth Bale va prendre le large cet été. En effet, l'attaquant gallois a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'allait pas prolonger avec le club merengue, mais qu'il allait plutôt partir librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin. « J'écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, les managers, le staff et les fans qui m’ont soutenu. Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc, le blason sur ma poitrine, jouer au Santiago-Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pourquoi il est connu, gagner la Ligue des champions. Je peux me retourner, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli pendant que j’étais un joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que je ne l’oublierai jamais. Je veux aussi remercier le président Florentino Perez, José Angel Sanchez et la direction pour m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons été capables de créer quelques moments qui vivront pour toujours dans l’histoire de ce club et du football. Ce fut un honneur. Merci. Hala Madrid » , a posté Gareth Bale sur son compte Twitter le 1er juin. Assuré de quitter le Real Madrid, l'attaquant de 32 ans n'a pas encore annoncé dans quel club il allait poursuivre sa carrière avant la Coupe du Monde du Qatar qu'il disputera avec le Pays de Galles. Mais heureusement pour lui, Gareth Bale pourrait ne pas partir très loin cet été.

