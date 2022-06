Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’attend à un problème pour le transfert de Neymar

Publié le 10 juin 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

L’été dernier, Neymar avait prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG. Un an plus tard, la tendance est bien différente autour du Brésilien. A l’aube de ce nouveau chapitre dans la capitale, l’ancien du FC Barcelone semble plus que jamais poussé vers la sortie. Mais encore faut-il trouver preneur pour Neymar. Et le PSG sait que cela sera très compliqué…

Suite à sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé va être au centre du projet QSI. Une place qu’occupait précédemment Neymar. Pour le Brésilien, les Qataris n’avaient d’ailleurs pas hésité à lâcher 222M€ en 2017 pour l’arracher au FC Barcelone. Problème, 5 ans plus tard, Neymar ne ferait plus vraiment l’unanimité auprès des décideurs du PSG. A tel point qu’une séparation pourrait être à prévoir lors de ce marché des transferts.

Ça bloque pour le salaire ?