Mercato - PSG : Les vérités du PSG sur l'accord avec Zidane

Publié le 10 juin 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Ce vendredi, plusieurs médias ont annoncé qu'il existait un accord de principe entre le PSG et Zinedine Zidane. Interrogé par Mohamed Bouhafsi, la direction du club de la capitale a démenti cette information, tout en précisant toutefois qu'il y avait bien des discussions avec le technicien français.

Selon les informations d' Europe 1 , et d'autres médias, le PSG aurait un accord de principe avec Zinedine Zidane pour une arrivée cet été sur le banc parisien. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, cette information est fausse. En effet, Zinedine Zidane n'a aucun accord avec le PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Une information confirmée par Mohamed Bouhafsi ce vendredi soir.

Les dirigeants du PSG démentent un accord avec Zinedine Zidane