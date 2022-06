Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord entre Zidane et le Qatar ? La réponse

Publié le 10 juin 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Selon plusieurs sources, Zinedine Zidane aurait trouvé un accord de principe avec le PSG pour une arrivée cet été, en lieu et place de Mauricio Pochettino. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il n'existe aucun accord entre l'entraineur français et le club de la capitale. D'ailleurs, Zinedine Zidane ne serait pas au Qatar actuellement et ne s'y serait pas rendu non plus la semaine dernière.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Dans cette optique, le club de la capitale a lancé les grandes manoeuvres sur ce dossier, en s'alliant avec Alain Migliaccio, l'agent historique du Français, qui pousse pour le convaincre. Et à en croire Europe 1 , et d'autres médias, les efforts du PSG auraient payé, puisque Zinedine Zidane aurait désormais un accord de principe avec le PSG pour une arrivée cet été. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, cet accord n'existe pas et le Ballon d'Or 98 ne va pas accepter d'entrainer le PSG dès la saison prochaine. Une information confirmée par France Bleu Paris .

Aucun accord entre le PSG et Zidane, qui ne serait pas au Qatar actuellement