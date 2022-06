Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pourquoi Zinedine Zidane compte bel et bien recaler le PSG

Publié le 11 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas mis à jour le 11 juin 2022 à 11h23

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain ce vendredi, Zinedine Zidane est encore loin du Parc des Princes selon les informations divulguées par le10sport.com. Une tendance qui se confirme. Libre depuis son départ du Real Madrid, le technicien tricolore espère encore prendre les rênes de l’équipe de France après le Mondial, de quoi plomber les chances du PSG.

Zinedine Zidane au PSG ? Ce n’est pas pour tout de suite. Alors que plusieurs médias ont indiqué ce vendredi que l’ancien meneur de jeu des Bleus était proche de rejoindre le club de la capitale, avec l’existence d’un accord de principe à en croire Europe 1 , le10sport.com vous révélait en exclusivité que Zizou ne serait pas sur le banc du Parc des Princes la saison prochaine. Aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, et suite à la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, c’est Christophe Galtier qui reste le favori pour la succession de Mauricio Pochettino. Pour autant, ce profil ne fait pas l‘unanimité au sein du PSG, le Qatar ayant des doutes sur le profil du technicien niçois, mais cela ne signifie pas pour autant que l’arrivée de Zidane est d’actualité à Paris.

Zidane vise encore les Bleus

Ce samedi, L’Équipe confirme dans ses colonnes que Zinedine Zidane a d’autres priorités pour son avenir. Selon le quotidien sportif, l’entraîneur de 49 ans privilégie encore aujourd’hui l’équipe de France, et ce alors que le départ de Didier Deschamps est loin d’être acté après le Mondial au Qatar malgré la fin de son engagement. Pour l’heure, il n’y aurait aucun contact entre la FFF et Zidane, ce qui n’empêche pas ce dernier de surveiller attentivement la situation de Deschamps. En Espagne, le quotidien madrilène AS annonce également que Zinedine Zidane est très loin d’une arrivée au PSG. Le principal intéressé aurait décliné pour la troisième fois la proposition parisienne, même si celui-ci aurait été tenté par le projet QSI. Pour autant, Zidane campe toujours sur ses positions et préfère attendre la Coupe du Monde au Qatar, avec l’espoir de voir Didier Deschamps plier bagage.

Son attachement pour Madrid et Marseille ne joue pas en faveur du PSG