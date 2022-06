Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare le départ de Karim Benzema

Publié le 11 juin 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors que la fin de carrière de Karim Benzema se rapproche, le Real Madrid pense à la suite. En raison du nombre de joueurs extra-communautaires trop élevé, Gabriel Jesus ne devrait pas venir. La Maison Blanche pourrait donc chercher une solution en interne pour préparer l’après Benzema.

Karim Benzema, et ensuite ? Après avoir eu du mal à oublier Cristiano Ronaldo, le Real Madrid va devoir gentiment se préparer à la fin de carrière de Benzema. A 34 ans, l’international français est dans la saison de sa vie. Avec 50 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, le numéro 9 madrilène épate. « C'est une question (sur une possible retraite à Madrid, NDLR) à laquelle je vais te répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs... mais Madrid, c'est Madrid. Je ne sais pas encore quand je vais prolonger (rires). J'ai encore un an de contrat, je m'amuse, et on verra, mais là je suis à Madrid », expliquait le candidat numéro un au Ballon d’Or en mai dernier dans l’émission El Chiringuito . Ce qui n’empêche pas le Real Madrid de préparer la suite.

Les joueurs extra-communautaires, un problème pour Ancelotti

D’après les informations de Marca , la Maison Blanche espèrerait avoir Karim Benzema à ce niveau pendant encore au moins deux saisons, même si tout le monde sait que le rythme sera difficile à tenir, surtout avec la Coupe du Monde. Car derrière, plusieurs options sont d’ores et déjà à oublier. Pisté par le Real Madrid, Gabriel Jesus ne devrait pas venir en raison du nombre trop important de joueurs extra-communautaires dans l’effectif. Idem pour les jeunes brésiliens et argentins ciblés par le Real. Pour Darwin Núñez, c’est Liverpool qui semble tenir la corde dans ce dossier. Alors, Carlo Ancelotti regarde en interne…

🔥 Who? @Benzema 🤔 What? G⚽ALS📍 Where? #UCL 2021/22💁 Enjoy!#CHAMP14NS pic.twitter.com/CMQcqVB1nq — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 10, 2022

Une solution trouvée en interne ?