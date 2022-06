Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a tranché pour son transfert

Publié le 11 juin 2022 à 10h10 par Pierrick Levallet

N’entrant plus dans les plans du PSG pour la saison prochaine, Mauro Icardi pourrait être poussé vers la sortie cet été. Certaines rumeurs envoyaient l’attaquant de 29 ans en Argentine, à River Plate plus précisément. Mais finalement, il n’y aurait absolument rien entre Mauro Icardi et le club argentin pour le moment.

Cet été, le PSG entend bien dégraisser son effectif une bonne fois pour toute. Dans cette optique, le club de la capitale aurait placé de nombreux joueurs sur le marché dont Mauro Icardi. Initialement recruté pour remplacer Edinson Cavani, l’Argentin a peu à peu perdu sa place dans le onze du PSG au fil des saisons. Devenu indésirable, l’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans parisiens pour la saison prochaine et pourrait donc être amené à faire ses valises cet été. Certaines rumeurs envoyaient donc Mauro Icardi à River Plate. Mais finalement, il n’en serait rien.

Mercato - PSG : Un transfert inespéré pour Campos avec Icardi ? https://t.co/UE61bsf1WM pic.twitter.com/eYvkE8jgzF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 11, 2022

Rien ne se passe entre Icardi et River Plate

À en croire le journaliste Fabrizio Romano, il n’y aurait absolument rien entre Mauro Icardi et River Plate malgré les récentes rumeurs à ce sujet. Aucune négociation n’aurait été entamée, que ce soit avec le PSG, l’attaquant argentin lui-même ou ses agents. De son côté, Mauro Icardi n’aurait aucune intention de retourner en Argentine cet été et s'est même montré plutôt clair quant à son avenir il y a quelques jours, à travers une publication sur les réseaux sociaux. L