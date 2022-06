Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le nouveau dossier chaud de Luis Campos !

Publié le 11 juin 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Véritable pierre angulaire de la défense de l’Inter championne d’Italie en 2021, Milan Skriniar aurait tapé dans l’œil de Luis Campos. Le nouveau patron du projet sportif du PSG souhaiterait en effet miser gros sur le Slovaque, dont le contrat se termine en juin 2023 et qui pourrait bien être sacrifié par son club lors de ce mercato estival... ou plutôt, c’est ce que l’on croyait.

C’est désormais évident, l’un des principaux chantiers de Luis Campos cet été concernera la défense centrale. Alors qu’on s’attend à un véritable exode au milieu de terrain, avec Marco Verratti en seul intouchable, c’est bien l’arrière-garde du Paris Saint-Germain qui devrait connaitre le plus de changements. Presnel Kimpembe a en effet récemment jeté un grand froid concernant son avenir, alimentant la possibilité d’un départ après avoir passé toute sa vie au PSG. Derrière, Abdou Diallo et Thilo Kehrer sont persona non grata et sont clairement poussés vers la sortie en cette fin de saison, avec le premier qui semble plus enclin à partir sue le second. Ainsi, à part Marquinhos et un Sergio Ramos qui a été très décevant cette saison, la défense du Paris Saint-Germain sera à refaire, avec deux ou trois recrues programmées.

Skriniar finalement intouchable pour l’Inter ?