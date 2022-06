Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution est en marche pour le projet QSI !

Publié le 11 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En attendant de connaître l’identité du futur entraîneur, le PSG a officialisé vendredi son changement de directeur sportif avec la nomination de Luis Campos qui vient donc succéder à Leonardo. Une première annonce qui va donc lancer les grandes manœuvres du mercato estival 2022 pour le club de la capitale.

C’est un fait, cet été 2022 pourrait bien être celui du changement au sein du PSG. Premier choix fort opéré par le Qatar : out Leonardo, bonjour Luis Campos ! Vendredi matin, le dirigeant portugais a officiellement été nommé conseiller sportif du PSG et vient donc succéder au Brésilien, qui a déjà été remercié en coulisses depuis plusieurs semaines : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », a indiqué Campos sur le site officiel du PSG.

EXCLU - Mercato - PSG : Zidane c’est non, Galtier c’est très chaud https://t.co/MkB1hk0I3z pic.twitter.com/nBktwKVy0s — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 10, 2022

Après Campos, l’entraîneur…

Luis Campos et les hautes instances du PSG se penchent désormais de manière concrète sur l’arrivée du futur entraîneur qui succédera à Mauricio Pochettino. Un accord de principe a été annoncé de partout vendredi matin avec Zinedine Zidane, mais comme le10sport.com vous l’a assuré, il n’en est rien et l’option Christophe Galtier reste à ce jour la plus probable pour le PSG. Mais quoi qu’il en soit, la révolution du projet QSI est en marche.