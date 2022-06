Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a pris les devants pour cette piste offensive

Publié le 10 juin 2022 à 20h15 par La rédaction

En quête de renforts offensifs en vue du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Gianluca Scamacca. Le joueur de 23 ans est l’une des révélations de la saison en Serie A, et Luis Campos apprécierait beaucoup son profil. Alors que des clubs anglais s’intéresseraient également à l’international italien, le PSG seraient actuellement en pole position sur ce dossier.

Si le Paris Saint-Germain a réussi à boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, certains renforts offensifs devraient tout de même rejoindre la capitale. En effet, Angel Di Maria est parti librement, tandis que Mauro Icardi ne sera pas retenu, et le PSG cherche activement des remplaçants. Auteur d’une très belle saison avec Sassuolo, Gianluca Scamacca - qui a inscrit 16 buts en 36 rencontres de Serie A - figurerait sur les tablettes de Luis Campos selon les dernières informations du Parisien . Le Portugais aurait été séduit par les prestations du joueur de 23 ans, et aimerait l’attirer au Camp des Loges cet été. Et sur ce dossier, le PSG aurait l’avantage actuellement.

Le PSG a l’avantage pour Scamacca