Mercato : Tebas continue sa croisade contre le PSG après la prolongation de Mbappé

Publié le 10 juin 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Javier Tebas n’est décidément pas le meilleur ami du Paris Saint-Germain, qu’il ne manque jamais de publiquement critiquer. La prolongation de Kylian Mbappé n’est que l’énième épisode d’une longue passe d’armes, avec le président de LaLiga qui a porté plainte auprès de l’UEFA contre le PSG, coupable selon lui de ne pas respecter le règlement en vigueur.

Le nouveau contrat signé par Kylian Mbappé et qui le lie désormais au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, a surpris la planète football. Pourtant, certains de l’autre côté des Pyrénées n’ont pas du tout apprécié ! C’est le cas des proches du Real Madrid, qui se sont sentis trahis par Mbappé, mais également de LaLiga. Son président Javier Tebas ne cesse de clamer haut et fort que le PSG n’aurait jamais pu boucler une telle opération sans enfreindre les règles du fair-play financier, portant d’ailleurs plainte auprès de l’UEFA. Le PSG n’a pas été le seul club visé, puisque Tebas a également attaqué Manchester City et le transfert d’Erling Haaland.

« Il est impossible que le PSG ait pu boucler l’opération Mbappé avec le règlement actuel du fair-play financier »