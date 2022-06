Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos dégaine une offre à 50M€ pour un premier transfert !

Publié le 10 juin 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Désireux de recruter un défenseur central durant le marché des transferts, Luis Campos a coché le nom de Milan Skriniar. À en croire la presse italienne, le futur conseiller sportif du PSG aurait d’ailleurs dégainé une offre pour l’international slovaque, mais les dirigeants de l’Inter seraient exigeants concernant l’indemnité.

Alors que son arrivée n’a pas encore été officialisée par le PSG, Luis Campos s’est déjà mis au travail et a fixé ses priorités. Le futur conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi souhaite notamment mettre la main sur un défenseur et apprécierait particulièrement le profil de Milan Skriniar. Selon les informations du Parisien , Luis Campos se serait déjà rendu à Milan pour discuter avec la direction de l’Inter et les représentants de l’international slovaque, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Et depuis, Campos serait allé plus loin.

Le PSG dégaine pour Skriniar