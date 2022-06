Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane débloquée par... Sarkozy et Macron ?

Publié le 10 juin 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 10 juin 2022 à 14h20

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a fixé sa grande priorité sur Zinédine Zidane comme Le10Sport.com a pu vous le révéler il y a quelques semaines. Et ces dernières heures, le dossier semble s’enflammer complètement. L’ancien du Real Madrid se rapprocherait de plus en plus du club de la capitale à en croire certains échos. Et Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auraient eu un rôle particulier là-dedans.

Il y a quelques semaines maintenant, Le10Sport.com vous annonçait en exclusivité que le PSG avait fixé sa priorité sur Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Et le dossier se serait enflammé ce vendredi. À en croire certains échos, le technicien français se rapprocherait de plus en plus d’une arrivée au PSG cet été. Europe 1 a même affirmé qu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. Mais finalement, les négociations n'en seraient pas encore à là même si le dossier aurait grandement évolué ces dernières heures.

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auraient joué un grand rôle pour convaincre Zidane