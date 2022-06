Foot - Mercato - PSG

Mercato : Navas, Ramos... Tout ce que Zidane pourrait changer au PSG

Publié le 10 juin 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Alors qu’un départ de Mauricio Pochettino est attendu, plusieurs médias ont annoncé une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. L'ancien du Real Madrid serait une énorme prise pour les propriétaires qataris et son arrivée pourrait bien être synonyme de grand changement, pour certains membres du vestiaire du PSG.

C’est le sujet de ce vendredi. Depuis quelques heures, la supposée arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain alimente tous les débats, avec certains médias comme Europe 1 qui parlent déjà d’un accord de principe. Nous sommes pour notre part en mesure de vous confirmer que ce ne sera pas Zidane qui remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ est devenu certain. Alors que son arrivée a été tout récemment officialisée, Luis Campos travaille en effet sur la piste Christophe Galtier, qui est à ce jour la plus concrète. Contacté par L’Equipe , l’entourage de Zidane a également démenti les informations concernant une arrivée imminente au PSG. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés » a expliqué Alain Migliaccio. « A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG ». Pourtant, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce que pourrait donner un Paris Saint-Germain version Zidane, dont l’arrivée pourrait être une excellente nouvelle pour certains... terrible pour d’autres.

EXCLU @le10sport : Zidane au PSG, c’est non ! Il n’existe aucun accord entre les 2 parties. Et selon nos sources, le dossier ne se bouclera pasGaltier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG.Article à lire dans 5 minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2022

Une terrible nouvelle pour Donnarumma ?

Le dossier le plus évident concerne le poste de gardien. Tout au long de la saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se sont partagés le temps de jeu, avec Mauricio Pochettino qui a toujours tenu à respecter un équilibre parfait. Mais qu’en sera-t-il avec Zinedine Zidane ? L’attachement du technicien français pour Navas n’est plus à prouver, puisqu’il a notamment remporté trois Ligues des Champions consécutives avec lui au Real Madrid. Alors que la tendance semblait donner un Donnarumma titulaire indiscutable dans les cages du PSG, les cartes pourraient bien être redistribuées et Navas redevenir un pilier du projet. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que ce dernier garde une belle cote dans le vestiaire et serait très apprécié par l’ensemble du groupe.

Sergio Ramos relancé par Zidane

Ce discours vaut également pour Sergio Ramos, qui a été capitaine de Zinedine Zidane et a même joué à ses côtés au début de sa carrière. Le défenseur a clairement été l’un des grands flops de la saison au Paris Saint-Germain, alors que son arrivée avait suscité beaucoup d’espoirs. Mauricio Pochettino semblait vouloir miser sur une défense à trois pour la saison prochaine, l’incluant aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe, mais cette tactique n’est pas dans habitudes de Zidane. Va-t-il donc faire de Ramos son titulaire dans une défense à quatre, au détriment d’un des deux autres joueurs ? Comment va-t-il faire d’ailleurs avec Luis Campos, qui semble justement vouloir recruter au moins une star en défense ?