Mercato - PSG : L’énorme mise au point de Keylor Navas sur son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

En cette intersaison, l’une des questions au PSG est de savoir quel sera l’avenir de Keylor Navas. Alors qu’il serait aujourd’hui acté que Gianluigi Donnarumma sera le numéro 1 et qu’il n’y aura plus d’alternance, le cas du Costaricien interroge. Va-t-il partir ? Acceptera-t-il de rester en PSG en tant que doublure ? Actuellement, Keylor Navas ne semble clairement pas être dans l’optique de faire ses valises alors qu’il a encore deux ans de contrat.

Cet été, plusieurs choses vont changer au PSG et il faut notamment s’attendre à de nombreux départs au sein de l’effectif actuel. Keylor Navas sera-t-il notamment parmi ces partants ? La question se pose étant donné que la saison que vient de vivre le Costaricien. Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG l’été dernier, les deux gardiens ont alterné tout au long de la saison. Une gestion particulière qui ne continuera pas lors du prochain exercice et la décision aurait été prise de confier le rôle de numéro 1 à l’ancien du Milan AC. Quid alors de Keylor Navas ? L’ancien du Real Madrid est donc parti pour être la doublure de Donnarumma. La question est alors de savoir s’il acceptera ce rôle. Si tel n’était pas le cas, il pourrait alors faire ses valises. Mais un départ ne semble pas vraiment être à l’ordre du jour pour Navas. Suite au dernier match de championnat, le portier du PSG avait été très clair, rappelant qu’il avait encore deux ans de contrat. Et en marge du rassemblement de la sélection du Costa Rica, le portier parisien a encore été très clair concernant son avenir avec les champions de France.

« J’ai deux ans de contrat à Paris et je ne vois pas d’autre option »