Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plusieurs ventes en excellente voie pour cet été ?

Publié le 8 juin 2022 à 10h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de boucler un certain nombre de ventes cet été pour renflouer les caisses, le PSG a déjà ciblé ses indésirables en interne. Et Abdou Diallo, Colin Dagba, Idrissa Gueye ou encore Layvin Kurzawa ne devraient montrer aucune opposition et auraient déjà convenu de faciliter leur départ durant le mercato.

Ça bouge déjà en coulisses au sein du PSG ! Luis Campos, qui n’a pas encore officiellement été nommé à la direction sportive du club de la capitale en lieu et place de Leonardo, a déjà commencé son travail en interne en ciblant notamment les ventes à boucler en priorité pour assainir les finances du PSG. Et alors que certains joueurs comme Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Thilo Kehrer refuseraient d’entendre parler d’un départ, d’autres indésirables du PSG vont se montrer plus collaboratifs avec Campos.

Mercato - PSG : Luis Campos prend une décision inattendue pour Keylor Navas ! https://t.co/FQxmfmy719 pic.twitter.com/yKYjdc2j6x — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Certains joueurs du PSG acceptent de partir