Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Marcelo Gallardo !

Publié le 8 juin 2022 à 9h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude du côté de Doha pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Marcelo Gallardo semble finalement avoir d’autres intentions puisqu’il ferait actuellement le forcing pour faire venir Luis Suarez à River Plate. Ce qui en dit long sur son avenir…

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino sera vraisemblablement limogé du PSG dans les jours à venir et s’apprête à avoir un échange à ce sujet avec Nasser Al-Khelaïfi, même si l’entraîneur argentin du PSG s’est montré très serein à ce sujet ces derniers jours au micro d’Esport 3 : « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme », a indiqué Pochettino. Et alors que plusieurs profils sont annoncés dans le viseur du PSG pour remplacer Pochettino, l’un deux semble avoir d’autres intentions pour son futur.

C’est mort pour Gallardo au PSG ?

Marcelo Gallardo, annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude au Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, aurait finalement d’autres projets pour son avenir. Selon TyC Sports , l’entraîneur argentin rêve d’attirer Luis Suarez (35 ans) a sein de son club de River Plate et il aurait même échangé à plusieurs reprises à cet effet ces derniers jours avec l’ancien buteur du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, parvenant même à le séduire. Les plans du PSG s’annoncent donc compromis avec Marcelo Gallardo à en croire ces révélations, et Doha pourrait donc se concentrer sur les autres dossiers en cours (Zinedine Zidane, Christophe Galtier, Thiago Motta…).

