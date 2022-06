Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lovro Majer au PSG, un indice avait déjà été lâché !

Publié le 8 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Pas encore officiellement en poste au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos serait tout de même déjà au travail pour préparer le mercato estival. Alors que le Portugais pourrait se tourner vers des joueurs moins bling-bling, cela l’amènerait à regarder du côté de Rennes avec un certain Lovro Majer.

Avec la prochaine arrivée de Luis Campos et la nomination du successeur de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur, le PSG va pouvoir entièrement se concentrer sur son recrutement estival. Des joueurs sont poussés vers la sortie et plusieurs recrues sont attendues. Pour Campos, le grand chantier se situera au milieu de terrain où la mission sera d’encadrer au mieux Marco Verratti. Les pistes se sont alors multipliées ces dernières semaines, mais aujourd’hui, il faudrait faire une croix sur Paul Pogba, en partance vers la Juventus, et Aurélien Tchouaméni, qui semble pencher plutôt pour le Real Madrid. Il faut alors regarder ailleurs et pour cela, c’est en Ligue 1 que le PSG pourrait notamment trouver son bonheur. L’été dernier, Rennes avait recruté Lovro Majer en provenance du Dinamo Zagreb. Un très joli coup réalisé par les Bretons tant le Croate a réalisé une très belle saison sous les ordres de Bruno Génésio. A 24 ans, Majer a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en Ligue 1. De quoi intéresser certains. Selon les informations de Footmercato , le PSG aurait avancé certains de ses pions et c’est Luis Campos qui serait à la manoeuvre. A noter que le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig seraient également intéressés…

