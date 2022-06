Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Liverpool va plomber un dossier XXL en attaque !

Auteur d’une grande saison avec Benfica, Darwin Nunez devrait quitter le Portugal lors du mercato estival. En effet, celui-ci suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain. Toutefois, le club de la capitale serait déjà bien en retard sur ce dossier, puisque l’Uruguayen souhaiterait rejoindre Liverpool, qui serait sur le point de faire une très grosse offre.

Darwin Nunez est l’une des révélations de cette saison. Apparu à 41 reprises, l’international uruguayen s’est montré très prolifique, avec 34 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Essentiel pour Benfica, le joueur de 22 ans n’est pas passé inaperçu en Europe, notamment en raison de ses belles performances en Ligue des champions, qui ont permis aux Lisboètes d’atteindre les quarts de finale, et de faire bonne figure face à Liverpool. Alors que le mercato estival approche à grands pas, plusieurs géants européens s'intéressent à la situation de l'attaquant.

Nunez possède plusieurs prétendants

Selon les informations de Record , plusieurs géants européens s’intéressent à Darwin Nunez. En effet, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont coché son nom sur leurs tablettes, toutefois, son prix est trop élevé. Le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint-Germain seraient les seuls vrais prétendants. Si le champion de France a réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, cela ne l’empêche de vouloir se renforcer offensivement, et d’également suivre l’international uruguayen. En effet, Angel Di Maria a quitté le club librement, tandis que Mauro Icardi devrait être poussé vers la sortie, et le PSG veut s’offrir des remplaçants de luxe. Toutefois, une autre équipe aurait déjà pris beaucoup d’avance sur ce dossier.

