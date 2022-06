Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prend une décision inattendue pour Keylor Navas !

Publié le 8 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la question des gardiens fait beaucoup parler au sein du PSG puisque Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont publiquement mis la pression en réclamant du changement, Luis Campos, le nouveau directeur sportif du club de la capitale, aurait néanmoins décider de conserver l’ancien portier costaricien du Real Madrid en tant que doublure de son partenaire italien.

Le 20 avril dernier, au micro de Canal + après un large succès du PSG à Angers (3-0), Keylor Navas (35 ans) avait allumé la mèche en lançant un ultimatum à sa direction au sujet de son alternance avec Gianluigi Donnarumma : « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio, il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », avait sèchement lâché l’ancien gardien du Real Madrid dont le contrat court jusqu’en 2024 avec le PSG. Et Navas sait à quoi s’en tenir pour son avenir…

Campos envisage de garder Navas en doublure

À en croire les révélations de L’Equipe dans ses colonnes du jour, la nouvelle direction du PSG, symbolisée par Luis Campos qui remplace Leonardo, envisage de conserver Keylor Navas et de l’installer en numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma. Mais pas sûr que l’ancien gardien du Real Madrid accepte cette situation, même s’il a récemment indiqué sur Prime Vidéo qu’il n’envisagerait pas de quitter le PSG durant le mercato : « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! ». Difficile d’y voir claire donc dans les intentions de Keylor Navas, mais Luis Campos a déjà fait son choix et ne lui offrira qu’un rôle de doublure au PSG.

