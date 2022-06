Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les douze travaux de Luis Campos

Publié le 10 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Ce vendredi midi, Luis Campos a été officiellement nommé conseiller du président Nasser Al-Khelaïfi au PSG ou plutôt conseiller football. Le dirigeant portugais passé par l’AS Monaco et le LOSC notamment, aura fort à faire afin de mener à bien chaque axe de travail qu’il aurait déjà pensé. Du staff technique au recrutement en passant par l’instauration de règles et d’une charte de conduite, Luis Campos fait face à ses douze travaux.

À l’été 2021, c’était l’euphorie au PSG. Malgré une défaite en 1/2 finale de Ligue des champions face au Manchester City de Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain restait sur deux accessions de suite au dernier carré de la C1 et avait nommé Mauricio Pochettino tout juste six mois auparavant afin de poursuivre sur la lancée de Thomas Tuchel, mais en repartant sur de bonnes bases. Preuve de la confiance de la direction sportive du PSG, l’année optionnelle figurant dans le contrat de Pochettino qui courrait alors que jusqu’en juin 2022 a été levée pour qu’il soit lié au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2023. Et afin de mettre les meilleures chances du côté de l’Argentin pour qu’il parvienne à soulever la première Ligue des champions de l’histoire du club, la direction sportive emmenée par Leonardo ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi faisaient le choix de réaliser un mercato estival de grande qualité, du moins sur le papier. Bien qu’il n’était plus un titulaire indiscutable dans le milieu de Liverpool, Georginio Wijnaldum était une valeur sûre de l’effectif de Jürgen Klopp que l’Allemand a tout fait pour conserver. La réputation de Sergio Ramos parle d’elle-même, à l’instar de son palmarès. Gianluigi Donnarumma était qualifié du gardien du futur et le présent de la Squadra Azzurra lorsque Lionel Messi, celui qui allait rafler un septième Ballon d’or quelques semaines plus tard, était libre de tout contrat après l’incapacité financière du FC Barcelone de renouveler son bail. Tous ont débarqués au PSG en tant qu’agents libres, sans oublier le transfert d’Achraf Hakimi et le prêt avec option d’achat qui a finalement été levée par le PSG pour Nuno Mendes. Finalement, Paris est sorti par la petite porte dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France. De quoi coûter à Leonardo sa place de directeur sportif, lui qui a joué un énorme rôle dans le mercato estival de 2021 du PSG. Et pour le remplacer, le choix des décideurs du club et du président Nasser Al-Khelaïfi s’est porté sur Luis Campos.

Redessiner l’effectif et le staff technique…

La venue de Luis Campos a été officiellement dévoilée ce vendredi par le PSG, son contrat de trois ans ayant déjà été signé et approuvé à la fois par le club ainsi que le Portugais et son entourage la semaine dernière. Passé par l’AS Monaco et le LOSC où il a fait des merveilles au niveau du recrutement en tant que conseiller sportif du président, Campos a hérité du même rôle au PSG qui entre dans une toute nouvelle sphère, mais avec l’appellation de conseiller football. En effet, le dirigeant portugais serait secondé par Antero Henrique, ancien directeur sportif du club, pour ce qui retournera des ventes au fil du mercato estival et sera en constant contact avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Les deux hommes prendront chaque décision ensemble, qu’elle soit sportive ou interne. Et Luis Campos a du pain sur la planche. Hormis le dégraissage important de l’effectif de Mauricio Pochettino avec tous les poids morts du groupe tels que Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Julian Draxler ou à une autre mesure Thilo Kehrer, Abdou Diallo ou encore Ander Herrera, le conseiller sportif du président devra trancher sur une question capitale : qui pour succéder à Mauricio Pochettino dont le sort semble être déjà scellé ? Le10sport.com vous a affirmé le 8 juin dernier que Christophe Galtier est l’un des deux profils scrutés par le PSG, à l’instar de Zinedine Zidane, et que le coach de l’OGC Nice cultive le désir de débarquer à Paris. Luis Campos est sans contestation possible à l’instigation du dossier Christophe Galtier. Une fois que le choix de l’entraîneur sera effectué, la partie mercato pourra être abordée. Mais de ce côté-là, en l’état, il faudra également répondre à une question brûlante à savoir le cas Gianluigi Donnarumma/Keylor Navas. Comme les deux portiers en ont fait part à plusieurs reprises en fin de saison, il est tout bonnement inconcevable pour eux de poursuivre de la sorte et un nouveau départ est escompté. La tendance est à un transfert de Keylor Navas, sous contrat jusqu’en 2024. Mais là ne réside pas l’unique dossier chaud. En effet, le recrutement d’un, voire de plusieurs milieux de terrain compte tenu du souhait du PSG de se séparer de Leandro Paredes ou encore d’Ander Herrera, semble tout simplement primordial tant le PSG a montré des lacunes et des limites cette saison dans ce secteur de jeu.

Remettre de l’ordre en interne…