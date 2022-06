Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a-t-il tiré sa dernière cartouche ?

Publié le 10 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Depuis les tout débuts de l’ère-QSI, un homme n’a jamais perdu sa position : Nasser Al-Khelaïfi. Alors que Leonardo s’en est allé et a été rapatrié il y a trois ans en attendant l’officialisation de son licenciement, le président du Paris Saint-Germain a pour sa part conserver sa place de patron du club de la capitale, disposant d’une confiance absolue des hauts décideurs du PSG. Cependant, avec le nouveau visage de l’organigramme et la nouvelle politique qui semble être mise en place, Al-Khelaïfi pourrait bien avoir brûler son ultime joker.

À l’été 2011, le PSG était racheté par des investisseurs qataris et le projet QSI voyait donc le jour. À la présidence du Paris Saint-Germain, Doha choisissait d’y placer une personne de confiance et proche de l’Émir du Qatar, à savoir Nasser Al-Khelaïfi. Dès son arrivée, Al-Khelaïfi faisait part de sa volonté de placer le PSG sur la carte d’un point de vue mondial sur le plan sportif et marketing. Pour ce qui est du côté du business, le président du PSG a totalement réussi son pari puisque même une boutique du Paris Saint-Germain a ouvert ses portes à New York. Néanmoins, sur le plan sportif, il y a eu des trous d’air. Certes, le PSG a remporté cette saison le dixième titre de champion de France de son histoire. Cependant, la fameuse victoire en Ligue des champions tant escomptée par les hauts dirigeants du PSG et les propriétaires qataris échappe toujours au club de la capitale et ce, malgré les investissements pharaoniques effectués depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club et les entraîneurs de renom qui se sont succédés sur le banc du PSG. Aucun n’ont réussi à connaître la gloire européenne à Paris, mais ailleurs, ce fut autre chose. Carlo Ancelotti a gagné deux Ligues des champions depuis son départ du PSG. Unai Emery a remporté une nouvelle Ligue Europa avec Villarreal et a même amené Arsenal en finale de C3 avant de réaliser un énorme parcours cette saison en C1 en atteignant le dernier carré de la compétition avec Villarreal. Et pour ce qui est de Thomas Tuchel, dernier entraîneur à avoir été viré, il a soulevé la Ligue des champions pas moins de six mois après son licenciement en décembre 2020.

Nasser Al-Khelaïfi semble intouchable, mais jusqu’à quand ?

Même son de cloche du côté des patrons de la section sportive du PSG. Que ce soit Leonardo, qui a été le bâtisseur du projet à ses débuts, son successeur Olivier Létang, Patrick Kluivert, ou Antero Henrique, tous ont apporté une contribution plus ou moins grande pour bâtir le PSG omniprésent sur les terrains et dans le monde du marketing d’aujourd’hui. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a toujours conservé la confiance des propriétaires qataris. Et alors qu’une nouvelle désillusion en Ligue des champions a eu lieu cet exercice en 1/8ème de finale face au Real Madrid, vainqueur de l’édition, Leonardo aurait déjà été officieusement démis de ses fonctions de directeur sportif le samedi 21 mai dernier, jour de l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, des adieux d’Angel Di Maria et des célébrations du titre de champion de France du PSG. Cette fois-ci, un énorme changement a déjà eu lieu en coulisses et a été annoncé ce vendredi midi. Luis Campos a débarqué au PSG pour devenir le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. De ce fait, un tandem est mis en place et les décisions seront prises à deux pour le recrutement et les éventuels choix sur la politique interne que Luis Campos compte bien mettre en place au niveau de règles à suivre etc. Pour cet été du moins, Antero Henrique devrait donner un véritable coup de main à son compatriote portugais Luis Campos en ce qui concerne les ventes, le dégraissage de l’effectif du PSG étant un axe de travail primordial du PSG. Reste désormais à savoir si cette formule marchera. Si ce n’est pas le cas, Nasser Al-Khelaïfi pourrait éventuellement se retrouver dans l’oeil du cyclone des propriétaires qataris qui ne lui ont jamais tourné le dos pendant plus d’une décennie malgré les échecs sportifs et les dirigeants ainsi que les entraîneurs qui se sont succédés comme dans un moulin. D’autant plus qu’un grand axe de QSI, à savoir la Coupe du monde au Qatar qui a lieu en novembre prochain, sera passée à l’été 2023. Le président Al-Khelaïfi pourrait bien avoir utilisé son ultime cartouche…