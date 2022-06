Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos passé tout proche d'un autre club ?

Publié le 10 juin 2022 à 17h10 par Thibault Morlain

Luis Campos a donc remplacé Leonardo au PSG, devenant le conseiller sportif du club de la capitale. Mais le Portugais aurait très bien pu rejoindre un autre club de Ligue 1 puisque Christophe Galtier le réclamait du côté de l’OGC Nice. Un dossier sur lequel est revenu Julien Fournier, directeur sportif des Aiglons.

Afin de repartir sur de nouvelles bases, le PSG a fait un grand ménage. En attendant le départ de Mauricio Pochettino, c’est Leonardo qui aurait d’ores et déjà été remercié. Le Brésilien laisse ainsi son poste de directeur sportif et c’est Luis Campos qui prend officiellement la relève, devenant ainsi le conseiller sportif du PSG. Le Portugais aurait pourtant pu rejoindre l’OGC Nice. En effet, sur la Côte d’Azur, Christophe Galtier souhaitait le retrouver après leur collaboration au LOSC. Il n’en sera finalement rien pour cette arrivée de Campos à Nice.

« Je l’ai rencontré il y a deux mois »