Mercato - PSG : Leonardo a déjà trouvé son nouveau club ?

Publié le 10 juin 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Malgré un recrutement colossal l’été dernier, le PSG n’a toujours pas rempli son objectif d’aller chercher sa première Ligue des champions de son histoire. Et cela a certainement été fatal à Leonardo, démis de ses fonctions de directeur sportif à l’issue de la saison. Mais le Brésilien aurait peut-être déjà trouvé un nouveau club pour cet été.

L’été dernier, Leonardo a opté pour un recrutement colossal afin d’aider le PSG à aller chercher sa première Ligue des champions. Le Brésilien n’avait donc pas lésiné sur les moyens en s’attachant les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais finalement, l’énorme mercato de Leonardo n’a pas porté ses fruits et le PSG s’est fait éliminé très tôt de la Ligue des champions. Sa gestion de certains cas dont celui de Kylian Mbappé n’a pas non plus été la meilleure qui soit et cela lui a très certainement été fatal. En effet, le PSG a décidé de se séparer de lui pour le remplacer par Luis Campos. Toutefois, Leonardo ne devrait pas attendre très longtemps sans club.

Valence pense à Leonardo pour le poste de directeur sportif