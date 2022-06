Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour Leonardo ?

Publié le 11 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo n’est plus le directeur sportif du PSG, ce secteur étant désormais géré par Luis Campos, le dirigeant brésilien pourrait d’ores et déjà disposer d’une porte de sortie du côté du FC Valence où le propriétaire Peter Lim aimerait opérer quelques changements en interne.

Ces dix dernières années, Leonardo a beaucoup oeuvré pour bâtir le projet QSI à l’image des idées des propriétaires qataris du PSG arrivés à l’été 2011. Au même moment, Leonardo était nommé directeur sportif du PSG pour mettre le club de la capitale sur la carte dans un premier temps sur le plan national puis continental. Et la mission a été plutôt réussie puisque lors de son premier mandat de directeur sportif qui a expiré à l’été 2013, Leonardo a fait venir des joueurs importants de l’ère-QSI tels que Thiago Motta, Blaise Matuidi, Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti et Marquinhos entre autres sans oublier l’énorme coup marketing qu’a été David Beckham. Néanmoins, son deuxième passe à la tête de la direction sportive du PSG de juin 2019 à mai 2022 a moins fait l’unanimité chez les supporters et les observateurs comme Jérôme Rothen qui a souvent pointé du doigt les lacunes de Leonardo ces derniers temps. Pour le remplacer, mais pas en tant que directeur sportif, mais plutôt en tant que conseiller du football du club, le PSG a officiellement nommé Luis Campos ce vendredi. Et maintenant, quel nouveau challenge pour Leonardo ?

Valence penserait à Leonardo !