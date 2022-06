Foot - Mercato - PSG

Mercato : Luis Campos a vendu la mèche pour le prochain entraineur du PSG !

Publié le 10 juin 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Nouveau patron du sportif, Luis Campos travaille activement sur la succession de Mauricio Pochettino, dont le départ ne semble désormais plus être qu’une question de jours. Plusieurs médias annoncent une arrivée imminente de Zinedine Zidane, mais selon nos informations c’est plutôt vers Christophe Galtier que devrait se tourner le PSG.

Depuis quelques heures, on ne parle plus que de ça. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid il y a un an, Zinedine Zidane pourrait bientôt reprendre du service au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’annoncent plusieurs médias français comme RMC Sport et Europe 1 , qui parlent d’un dossier bouillant, qui pourrait se concrétiser au cours des prochains jours. Sur le10sport.com, nous pouvons vous assure le contraire, puisqu'il n’y actuellement aucun accord entre Zidane et le PSG et son arrivée ne devrait pas se boucler selon nos informations. Tout simplement parce que la piste chaude du PSG est toute autre, avec Christophe Galtier qui pourrait quitter l’OGC Nice pour relever le défi le plus ambitieux de sa carrière d’entraineur.





EXCLU @le10sport : Zidane au PSG, c’est non ! Il n’existe aucun accord entre les 2 parties. Et selon nos sources, le dossier ne se bouclera pas



Galtier est en première ligne pour devenir le prochain entraîneur du PSG.



Article à lire dans 5 minutes sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2022

Campos avoue que Galtier et le favori

Nous ne sommes pas les seuls à parler d’un Zinedine Zidane pas vraiment proche du Paris Saint-Germain, puisque plusieurs médias en France comme Le Parisien ont confirmé les informations que nous avons pu vous livrer. C’est également le cas de Foot Mercato , qui révèle qu’en interne Luis Campos aurait fait savoir que Christophe Galtier a des fortes chances de succéder à Mauricio Pochettino cet été. Ce n’est pas tout, puisque nos confrères soulignent qu’une arrivée de Zidane irait totalement à l’encontre de celle d’un Campos, puisque le premier n’est pas enclin à collaborer avec le second.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés »