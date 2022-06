Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert inespéré pour Campos avec Icardi ?

Publié le 11 juin 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Cela est un secret de polichinelle certes, mais Mauro Icardi ne semblerait plus être voulu dans les rangs du PSG. Une vente serait escomptée avant la fin du mercato estival. Et il se pourrait que River Plate fasse une fleur à Luis Campos, conseiller du football du PSG, en s’attachant les services d’Icardi.

Il y aura eu trois actes dans l’aventure de Mauro Icardi au PSG. Le premier, au passage le plus réussi, fut son arrivée et les mois qui s’en sont suivis. En effet, prêté par l’Inter à l’été 2019 avec option d’achat, Icardi avait réalisé des débuts tonitruants en se montrant quasiment décisif à chacune de ses apparitions avec le PSG sous la houlette de Thomas Tuchel. Néanmoins, lors de la seconde partie de saison, le temps de jeu d’Icardi a diminué et Tuchel n’a pas vraiment compté sur lui lors du Final 8 à Lisbonne. Pas de quoi refroidir Leonardo qui, malgré la crise financière causée par le Covid-19, a accepté de s’entendre avec l’Inter pour définitivement s’attacher les services de l’international argentin. Et depuis, entre sa méforme physique, ses problèmes conjugaux et la concurrence à son poste, Mauro Icardi n’est plus qu’un simple intermittent du spectacle à Paris. D’ailleurs, officiellement nommé conseiller du football au PSG dans la journée de vendredi, Luis Campos serait déterminé à se séparer des services de Mauro Icardi, mais pour le vendre où ?

Mercato - PSG : Ça commence à s’activer pour le transfert de Mauro Icardi https://t.co/HPdyopXxX3 pic.twitter.com/gPWLwO1z9a — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Un retour en Argentine pour Mauro Icardi ?