Mercato - Real Madrid : Avant Tchouaméni, Ancelotti a tenté un autre transfert

Publié le 10 juin 2022 à 16h10 par La rédaction

Sauf rebondissement de dernière minute, le Real Madrid devrait bientôt boucler l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni pour un montant avoisinant les 100M€. Mais avant d’ouvrir ce dossier, le club madrilène aurait pensé à Sandro Tonali, le milieu de terrain du Milan AC. L’agent de l’Italien avait même rencontré les dirigeants du Real en mai dernier.

Cela aura été l’un des feuilletons de ce mercato estival. Suivi avec insistance par le PSG et Liverpool, Aurélien Tchouaméni devrait finalement s’engager avec le Real Madrid pour un montant avoisinant les 100M€. Un énorme coup réalisé par le club madrilène, surtout après l’échec Mbappé qui a dû mal à passer dans la capitale espagnole. Sauf rebondissement de dernière minute, Aurélien Tchouaméni devrait donc quitter l’AS Monaco et poser ses valises à Madrid. Pourtant, il n'était pas forcément la priorité du Real Madrid...

🚨Info : Avant de boucler le dossier Aurélien Tchouaméni 🇫🇷, le Real Madrid était intéressé par Sandro Tonali 🇮🇹.• Son agent avait d'ailleurs fait un RDV courant mai avec les dirigeants Madrilènes. pic.twitter.com/sgNjkkwu3R — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 9, 2022

Le Real Madrid a pensé à Sandro Tonali