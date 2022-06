Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos lâche une offre à 50M€ pour son premier transfert

Publié le 11 juin 2022 à 8h45 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aimerait acquérir un nouveau défenseur central pour venir concurrencer sa paire Presnel Kimpembe - Marquinhos. Dans cette optique, le club de la capitale semble avoir jeté son dévolu sur Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter. Le PSG serait d’ailleurs déjà passé à l’action pour le Slovaque, devenu prioritaire aux yeux de Luis Campos.

Pour le mercato estival, le PSG semble avoir établi sa stratégie pour son recrutement. Le club de la capitale se serait fixé quelques objectifs à atteindre cet été, dont le recrutement d’un nouveau défenseur central pour concurrencer le duo Presnel Kimpembe - Marquinhos. Dans cette optique, Luis Campos se serait mis au travail et aurait visiblement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le Slovaque est en fin de contrat en juin 2023 et l’Inter doit, de son côté, sacrifier au moins un élément de son effectif en raison de sa situation économique. Le PSG pourrait donc en profiter pour attirer le défenseur de 27 ans à un bon prix et aurait même déjà tenté sa chance.

Le PSG a fait une offre de 50M€ pour Skriniar, l’Inter en veut au moins 70M€