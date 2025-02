PSG : C'est terminé pour Dembélé, Mbappé va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé enchaîne les buts au point de s'imposer comme le meilleur buteur européen en 2025. Des statistiques qui pourraient bien en faire l'un des prétendants au Ballon d'Or en fin d'année. Mais pour cela, il faudra déjà que le PSG gagne, mais surtout face à des méga-stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ne part pas favori.

En feu depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé a inscrit 15 buts sur ses 8 derniers matches avec le PSG. Des statistiques qui pourraient le lancer dans la course au Ballon d'Or. Cependant, Laurent Perrin, journaliste du Parisien, estime que le numéro 10 du PSG n'a aucune chance face à Kylian Mbappé.

Dembélé bloqué par Mbappé pour le Ballon d'Or ?

« Il faudrait un concours de circonstances favorable…Il devra remplir deux conditions pour prétendre au ballon d'or : continuer sur cette lancée et remporter la Ligue des champions. Dans des années où il n'y a ni Euro ni Coupe du monde, la Ligue des champions est prépondérante. même si elle ne garantit pas tout », rappelle-t-il dans un premier temps lors d'un questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Certains joueurs partent avec trois longueurs d'avance : c'est le cas de Mbappé»

« Car certains joueurs ont un tel impact en termes de marketing et d'image qu'ils partent avec trois longueurs d'avance : c'est le cas de Mbappé, Lewandowski, Salah. Ce sont des mégastars et Dembélé ne fait pas partie de cette galaxie. Mbappé pourrait finir meilleur buteur de Liga et sera sur le podium même si le Real ne va pas au bout. Si le Real gagne, il n'y aura même pas de suspense. Si le PSG s'impose, il y aura match », ajoute Laurent Perrin.