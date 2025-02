Dembélé - PSG : Deschamps va faire une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques rencontres, Ousmane Dembélé est en feu. L'ancien Rennais empile les buts dans un rôle inédit de numéro 9. Et la réussite de Dembélé au PSG pourrait donner des idées à Didier Deschamps en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus donnera d'ailleurs très prochainement sa réponse à ce sujet.

C'est une réussite que personne n'avait vu venir. Repositionné en avant-centre depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé est injouable. Meilleur buteur européen en 2025, le joueur du PSG vient d'enchaîner huit matches consécutifs en marquant, et a même scoré à 15 reprises durant cette série. Suffisant pour convaincre Didier Deschamps d'imiter Luis Enrique ? Laurent Perrin, journaliste du Parisien, compte bien lui poser la question pour avoir une réponse rapide à ce sujet.

Dembélé numéro 9 avec l'équipe de France ?

« Nous poserons la question à Didier Deschamps mais je serais tenté de dire que c'est surtout Kylian Mbappé qui a la réponse », explique-t-il dans un questions-réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

« Mbappé jouera au poste où il se sent le mieux. Et il semble que ce soit désormais dans l'axe. Avec Barcola à gauche et Dembélé à droite, ça pourrait avoir de l'allure », ajoute Laurent Perrin.