La presse espagnole annonce un «phénomène» au PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans. Parmi les recrues parisiennes, on peut notamment retrouver Désiré Doué. L’international Espoirs français semble d’ailleurs mettre peu à peu tout le monde d’accord.

Avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG a changé drastiquement sa méthode de recrutement. Le club de la capitale a arrêté d’empiler les stars pour se concentrer davantage sur des éléments jeunes. L’été dernier, les Rouge-et-Bleu n’ont donc recruté aucun joueur de plus de 25 ans. Parmi les recrues estivales parisiennes, on peut notamment retrouver Désiré Doué.

Le PSG n'a pas hésité une seconde pour Désiré Doué

Concurrencé par le Bayern Munich sur ce dossier, le PSG n’a pas hésité à lâcher 50M€ pour convaincre le Stade Rennais. Depuis, Désiré Doué poursuit sa progression dans la capitale, où il a la confiance de Luis Enrique. L’international Espoirs français a notamment été préféré à Khvicha Kvaratskhelia contre Brest ce mardi soir en Ligue des champions (0-3).

Son transfert est validé par la presse espagnole

Et une nouvelle fois, Désiré Doué a montré des choses plutôt intéressantes. Le joueur de 19 ans est doté d’un grand potentiel, et cela n’a pas échappé à la presse espagnole. AS l’a même décrit comme un véritable « phénomène ». Désiré Doué coche en tout cas toutes les cases du côté de Luis Enrique et de Luis Campos. À voir maintenant s’il finira par s’imposer comme un titulaire indiscutable au PSG d’ici quelques temps.