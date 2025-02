Neymar : Du jamais vu au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG avait choqué la planète football avec les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien, acheté 222M€, était à cette occasion devenu le joueur le plus cher de l'histoire. De quoi rendre complètement fou les fans du club de la capitale. Ancien speaker du PSG, Michel Montana était d'ailleurs aux premières loges pour y assister.

Afin de sortir de l'ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar avait décidé de rejoindre le PSG. En 2017, on avait alors assisté à un transfert historique puisque le Brésilien avait été acheté pour 222M€. Au total, le Brésilien sera resté 6 saisons dans la capitale française et ses débuts en ont choqué plus d'un. De quoi augmenter encore un peu plus la folie à Paris pour l'arrivée de Neymar.

« Je n’ai jamais vu le Parc des Princes avec la banane comme ça ! »

Ancien speaker du PSG, Michel Montana a vécu de l'intérieur l'arrivée et la présentation de Neymar avec le club de la capitale. Un moment dont il se souvient très bien. Ainsi, pour l'émission Foot Farid & Co, il a raconté à propos de Neymar : « J’étais speaker mais supporter au fond de moi. Quand il y a eu la présentation de Neymar, je n’ai jamais vu le Parc des Princes avec la banane comme ça ! ».

« Pour moi, on ne pouvait pas aller plus »

« Les gens avaient le sourire, c’était de la folie. Pour moi, on ne pouvait pas aller plus haut. Ce jour-là, ça réunissait tous les rêves de jeunes supporters », a poursuivi l'ancien speaker du PSG.