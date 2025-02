PSG : Dembélé flambe… et se fait calmer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un nouveau doublé décisif mardi soir en Ligue des Champions contre Brest, Ousmane Dembélé continue sa remarquable série depuis le début de l'année 2025. Mais son coéquipier du PSG, João Neves, a néanmoins calmé le jeu à ce sujet en zone mixte après le match et rappelle que Dembélé profite avant tout des grosses performances collectives du club parisien.

Déjà auteur de 15 buts depuis le début de l'année civile 2025 sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé est en feu et s'est ainsi tout naturellement imposé comme le numéro 9 tant attendu par Luis Enrique depuis le début de la saison. Le joueur de l'équipe de France empile les pions avec le PSG, mais malgré cet état de forme XXL, Dembélé s'est légèrement fait recadrer mardi soir après la victoire contre Brest (3-0).

« Sans nous, Ousmane ne peut pas marquer »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, João Neves a calmé le jeu en réaxant le débat Dembélé sur l'aspect collectif du PSG : « Ousmane nous aide beaucoup, mais nous ne jouons pas individuellement. Le foot est un sport collectif. Sans nous, Ousmane ne peut pas marquer et maintenant, sans Ousmane, on ne peut pas marquer non plus », indique le milieu de terrain portugais.

Neves ravi de la victoire

« Je pense que nous avons fait le plus important, gagner. Nous avons commencé le match avec de bonnes idées, mais je pense que la chose la plus importante, c’était de gagner. Il nous reste un match et nous allons essayer de gagner », poursuit João Neves. Le message est passé pour Dembélé...