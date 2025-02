«On a fini ensemble», Mbappé avec une célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Kylian Mbappé et de l'ensemble de sa famille dans la sphère privée, Jamel Debbouze fait de grandes révélations sur ses liens avec l'attaquant star de l'équipe de France et du Real Madrid. L'humoriste confie notamment avoir passé le confinement avec le clan Mbappé et ne cache pas son admiration pour le joueur tricolore.

Jamel Debbouze et Kylian Mbappé ne s'en cachent pas depuis maintenant plusieurs années, ils sont devenus très amis et affichent en toute tranquillité leur relation devant la presse. Dans l'émission Clique, sur Canal +, l'humoriste et acteur se confie sans détour à ce sujet et révèle notamment avoir passé tout le confinement avec Mbappé et sa famille.

« Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison »

« On a fini ensemble. J’ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et aux côtés de sa famille. Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c'est trop long », indique Jamel Debbouze, qui affiche ensuite toute son admiration pour l'attaquant du Real Madrid.

Mbappé et sa famille, «une vie normale»

Durant ce confinement, Debbouze a eu l'occasion de mieux connaitre Kylian Mbappé : « Et j'ai vu toute l'humanité. (…) J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essaient d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal, ce qu'ils vivent. La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules. Il n'y a personne qui le prépare à ça. Ça m'a toujours touché, ça m'a fasciné de me dire qu'on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain », poursuit Jamel. Une véritable déclaration.