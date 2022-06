Mercato - PSG : Accord imminent pour ce transfert à 35M€ ?

Foot - Mercato - PSG

Désireux de recruter un nouvel attaquant cet été, le PSG semblerait avoir jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca (23 ans). L’attaquant de Sassuolo aurait attiré l’attention de Luis Campos, qui serait passé à la vitesse supérieure dans les négociations pour son transfert. Un accord avec le joueur pourrait d’ailleurs être trouvé très prochainement si la direction parisienne continue de pousser.

Alors que Mauro Icardi n’entre plus vraiment dans les plans du PSG, la direction parisienne serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos semble avoir jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca, le buteur prometteur de Sassuolo. L’attaquant de 23 ans - auteur d’une saison intéressante en Serie A (16 buts en 36 apparitions) - aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui aurait déjà dégainé une offre de 35M€ à en croire Sky Italia . Toutefois, Sassuolo réclamerait au moins 50M€ pour libérer sa pépite. Si les positions des deux clubs ne sont pas encore assez proches pour boucler le transfert, le PSG progresserait cependant à grande vitesse dans les discussions avec le joueur.

🚨🔥 #Scamacca-#PSG, in the last hours a strong acceleration of the 🇫🇷 club for the #Sassuolo striker.📌 The agreement could be closed in the next few days if the negotiations will continue so fast. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/p2OTP4Dmgk