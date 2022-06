Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la priorité offensive de Campos

Publié le 15 juin 2022 à 17h15 par Axel Cornic

Si le trio offensif titulaire du Paris Saint-Germain ne devrait pas bouger, Luis Campos semble déterminé à recruter au moins un second couteau afin de venir épauler Mbappé, Messi et Neymar. L’heureux élu pourrait bien être Gianluca Scamacca, jeune attaquant de Sassuolo et de la Squadra Azzurra, qui a toutefois tapé dans l’œil de nombreux clubs.

En choisissant Luis Campos, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent vouloir couper avec la direction prise par son prédécesseur. Cela serait notamment le cas sur le mercato, puisque le nouveau boss du recrutement du PSG aurait écarté certaines pistes de prédécesseurs, avec notamment Ousmane Dembélé. Le Parisien a en effet révélé que Campos ne souhaiterait pas s’attacher les services de l’ailier français, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine tout de même le 30 juin prochain. A l’inverse, il aurait activé d’autres pistes assez surprenantes pour renforcer l’effectif du PSG...

Scamacca, pas vraiment une priorité pour Milan