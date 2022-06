Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait tout bouclé pour Ousmane Dembélé

Publié le 9 juin 2022 à 23h45 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé suscitait l’intérêt du Paris Saint-Germain. Toutefois, alors que Leonardo voyait en lui un successeur potentiel à Angel Di Maria, Luis Campos ne serait pas convaincu par l’international français et le PSG ne devrait finalement pas le recruter, alors qu’un accord oral avait été trouvé.

Le dossier Ousmane Dembélé a pris de nombreux virages. En effet, l’international français ne semblait plus être désiré par le FC Barcelone lors du mercato estival, car celui-ci ne souhaitait pas renouveler son contrat. Cependant, les performances de l’ailier ont fait changer les Blaugrana d’avis, et ces derniers tentent désormais de trouver un accord pour le prolonger. A la recherche du successeur d’Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain était séduit à l’idée d’accueillir librement le joueur de 25 ans, cependant, la situation est totalement différente désormais. Leonardo a été remercié par le club de la capitale, et l’arrivée de Luis Campos devrait prochainement être officialisé. Chargé du recrutement, le Portugais ne compterait pas sur Dembélé, qui ne devrait finalement pas rallier la Ligue 1. Pourtant, ce transfert semblait proche d’être finalisé.

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à foncer sur Matthijs de Ligt ? https://t.co/avNljBlqAh pic.twitter.com/wMMauhksHH — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Dembélé avait un accord oral avec le PSG