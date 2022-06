Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris n'a pas dit son dernier mot pour Ousmane Dembélé

Publié le 9 juin 2022 à 22h45 par La rédaction

Alors que son contrat au FC Barcelone expire le 30 juin prochain, et qu’il n’a toujours pas prolongé son bail avec le club catalan, Ousmane Dembélé se rapproche de plus en plus d’un départ. Le Paris Saint Germain est justement dans la course pour accueillir l’attaquant international français.

Le Paris Saint Germain pourrait bientôt compter un nouvel attaquant de classe mondiale dans son effectif. Après avoir prolongé son buteur vedette Kylian Mbappé, le PSG s’est lancé dans un autre dossier du secteur offensif, celui d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone, et qui a toujours repoussé les propositions de prolongation du club espagnol. Le club de la capitale a justement toutes ses chances dans ce dossier !

Contacts établis avec Dembélé