Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club d’Ousmane Dembélé déjà connu ?

Publié le 9 juin 2022 à 16h00 par Alexandre Higounet

Ces dernières heures, certains médias italiens annoncent que l’attaquant français Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone, avait décidé de rejoindre Chelsea. En conséquence, le Paris Saint-Germain perdrait l’une de ses grandes priorités du recrutement estival, qui devait compenser le départ libre d’Angel Di Maria. Que penser de cette information ? Analyse.

Ces dernières heures, le média italien TMW a annoncé qu’Ousmane Dembélé ne devrait probablement signer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, malgré une offre contractuelle conséquente reçue ces derniers mois. Selon TMW , l’attaquant tricolore va bien quitter le FC Barcelone à la fin du mois de juin, soit le terme de son contrat, et il aurait choisi de s’engager avec Chelsea. Que faut-il en penser ?

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a choisi son futur club ! https://t.co/FxwhsHO3Su pic.twitter.com/vpTXmPu6qG — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Chelsea, issue très plausible