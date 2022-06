Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour l’arrivée de Cho, l’OM attend un ultime feu vert

Publié le 9 juin 2022 à 12h15 par Thibault Morlain

A la recherche d’un nouvel élément offensif pour l’OM, Pablo Longoria travaille depuis plusieurs semaines maintenant sur l’arrivée de Mohamed-Ali Cho. Cela avancerait d’ailleurs très bien en coulisses pour le transfert du buteur d’Angers aux alentours de 12M€. Il y aurait toutefois encore un gros obstacle afin d’envisager de boucler cette opération.

Tandis que Bamba Dieng et Arkadiusz Milik ne sont pas assurés de rester à l’OM la saison prochaine, un attaquant est attendu sur la Canebière cet été. Les regards se tournent notamment vers Mohamed-Ali Cho comme vous l’avait révélé le10sport.com . D’ailleurs, selon nos informations, Pablo Longoria a très bien avancé avec Angers pour le transfert de l’attaquant de 18 ans. Un accord aux alentours de 12M€ a ainsi été trouvé, ne restait alors plus qu’à convaincre Cho, qui a d’autres prétendants pour cet été.

EXCLU @le10sport : L'OM et Angers ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed-Ali CHO !▶️ Transfert d'environ 12 M€ (+bonus)▶️ Début des négociations OM/joueur. Pour le moment, les prétentions salariales sont jugées trop élevées#MercatOMhttps://t.co/xbpGV9Z3t0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 11, 2022

Le verdict de la DNCG décisif !