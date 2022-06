Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive pour Frenkie de Jong ?

Publié le 9 juin 2022 à 9h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait être poussé vers la sortie ce été car le club catalan est dans une situation critique sur le plan financier. Conscient de la situation, le PSG, Manchester United, City et le Bayern seraient à l'affût pour boucler le transfert du Néerlandais. Et alors que Frenkie de Jong serait de plus en plus proche d'un départ, une réunion avec le Barça serait au programme pour sceller définitivement son avenir.

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone serait en quête de solutions pour équilibrer ses comptes, et surtout pouvoir recruter lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le club emmené par Xavi songerait à se débarrasser de Frenkie de Jong. Alors que l'international néerlandais dispose d'une forte valeur marchande, le Barça voudrait profiter de la situation pour le vendre et encaisser un chèque XXL. Et cela tombe plutôt bien, puisque plusieurs écuries européennes seraient sur les traces de Frenkie de Jong. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , divulguées ce jeudi matin, l'ex-pensionnaire de l'Ajax serait suivi de près par le PSG, Manchester United, City et le Bayern. Toutefois, le FC Barcelone n'aurait reçu aucune offre concrète pour le moment.

Aucune offre formulée pour Frenkie de Jong ?

Par ailleurs, Mundo Deportivo a lâché d'autres précisions de taille sur le dossier Frenkie de Jong. Et à en croire le média espagnol, le numéro 21 du Barça ne serait plus considéré comme un joueur prioritaire de Xavi pour la saison prochaine. Ainsi, la possibilité de le voir être transféré dans un nouveau club cet été augmenterait. Toutefois, le départ de Frenkie de Jong serait conditionné par l'arrivée d'un joueur de classe mondiale à son poste. Et Xavi, qui ne voudrait en aucun cas affaiblir son effectif, aurait choisi de recruter Bernardo Silva à sa place. Et si le transfert du pensionnaire de Manchester City était impossible à boucler, le FC Barcelone pourrait se servir de Frenkie de Jong pour recruter Robert Lewandowski et se tourner vers un autre milieu de terrain pour remplacer le Néerlandais numériquement. Mais quelle est la position de Frenkie de Jong ?

Une nouvelle réunion programmée entre le Barça et le clan Frenkie de Jong ?