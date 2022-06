Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane, France... Deschamps répond au Président Macron !

Publié le 9 juin 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Autriche. Il n’a pas seulement répondu à des questions sur la rencontre, puisqu’on l’a également interrogé sur les récents propos d’Emmanuel Macron au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane.

Un Président devrait-il faire ça ? Réélu en mai dernier, Emmanuel Macron a joué un gros rôle dans un dossier cher au Paris Saint-Germain, avec la prolongation de Kylian Mbappé. « Il m'a fortement conseillé de continuer dans mon pays » a notamment révélé la star tricolore, qui a finalement suivi ce conseil en signant un nouveau contrat le liant au PSG jusqu’en 2025. Mais ce n’est pas le seul dossier de football où le président Macron pourrait avoir son mot à dire, puisqu’il a récemment parlé de l’avenir de Zinedine Zidane. Pour rappel, ce dernier est libre de tout contrat et selon nos informations il reste la grande priorité des propriétaires du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. « Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs » a expliqué Emmanuel Macron, au micro de RMC Sport . « Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il revienne et qu'il vienne entraîner un grand club français, ce serait formidable. C'est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu'il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir ». Pour le moment, Zidane et son entourage n’ont eu aucune réaction...





« Sincèrement, je ne réponds déjà pas à ce que dit mon président, alors encore moins au président de la République »

Mais cette histoire est arrivée aux oreilles de Didier Deschamps ! Avant la rencontre entre l’équipe de France et l’Autriche programmée pour ce vendredi, le sélectionneur s’est présenté en conférence de presse et a été questionné sur cette sortie du président Emmanuel Macron, concernant Zinedine Zidane. « Sincèrement, je ne réponds déjà pas à ce que dit mon président, alors encore moins au président de la République » a lancé Deschamps, jouant la carte de l’ironie. « Si ça peut vous permettre de faire des débats... Allez-y (sourires) ». A noter que le PSG n’est pas la seule piste pour Zidane, qui lorgnerait justement le poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Galtier l’alternative à Zidane

Ce mercredi 8 juin, nous vous avons révélé sur le10sport.com tous les secrets autour du prochain entraineur du Paris Saint-Germain. Si le départ de Mauricio Pochettino n’est pas encore engagé, les dirigeants parisiens travailleraient sur deux pistes pour le remplacer et Zinedine Zidane en est une. Mais il y en a une autre qui prend de l’ampleur au fil des jours et qui concerne Christophe Galtier. Les difficultés rencontrées avec l’ancien du Real Madrid ont en effet poussé le PSG à activer la piste menant à l’entraineur de l’OGC Nice et l’arrivée de Luis Campos n’a fait que renforcer ce choix. Aucun contact officiel n’a encore eu lieu, mais Galtier est séduit par l’idée de prendre les rênes du PSG, avec ce qui serait le projet le plus ambitieux de sa carrière.