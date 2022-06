Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Lucas Paqueta

Publié le 9 juin 2022 à 16h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Lucas Paqueta devrait bel et bien quitter l’OL cet été, mais non pas pour prendre la direction du Parc des Princes. Et pour cause : cette piste menant à Paqueta avait été amorcée par Leonardo, qui a cédé sa place à Luis Campos.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en décembre dernier, Newcastle avait mis 40M€ sur la table pour recruter Lucas Paqueta qui avait réalisé une première partie de saison XXL avec l’OL. Jean-Michel Aulas avait finalement décidé de conserver l’international brésilien, mais L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que la donne sera différente l’été prochain pour Paqueta. Lui souhaite quitter l’OL, et sa direction ne s’opposera pas non plus à son transfert qui pourrait bien se faire en Premier League. Mais qu’en est-il de l’option PSG, qui faisait partie des courtisans les plus insistants ces derniers mois ?

Pas de Paqueta au PSG sans Leonardo