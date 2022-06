Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première révolution apportée par Luis Campos en interne

Publié le 15 juin 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Arrivé pour remplacer Leonardo, Luis Campos aura un rôle extrêmement important dans la révolution que prépare le Paris Saint-Germain. Du recrutement à la réorganisation de l’organigramme, en passant bien sûr par la nomination de l’entraineur qui succèdera à Mauricio Pochettino, le Portugais aura fort à faire lors des prochains mois.

Pas le temps de prendre de vacances. Alors que la saison s’est terminée il y a seulement quelques semaines au Paris Saint-Germain, on prépare déjà la prochaine. Cela a d’ailleurs commencé de la meilleure des manières avec la prolongation de Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le club jusqu’en 2025, mais ce n’est que le premier de nombreux autres changements. L’un d’entre eux et peut-être le plus important est passé inaperçu, puisque Leonardo n’est plus le directeur sportif du PSG, puisqu’il a été remercié dès la dernière journée de Ligue 1 et ne participera donc plus au projet QSI. Aucune annonce officielle n’a eu lieu pour le moment et cela ne devrait pas avoir lieu à la demande du principal intéressé, qui a finalement été remplacé par Luis Campos, ancien architecte des projets du LOSC et de l’AS Monaco. Le Portugais n’occupera pas la même fonction que Leonardo et devrait vraisemblablement beaucoup travailler à distance, s’occupant tout de même des dossiers chauds du moments. C’est déjà le cas avec le mercato, où plusieurs pistes ambitieuses semblent déjà avoir été activées.

Mercato - PSG : Campos veut très vite en finir avec la succession de Pochettino https://t.co/WO4FwLvLzF pic.twitter.com/0qiogoikJD — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Place aux jeunes du centre de formation

Le mercato ne devrait toutefois être que la pointe de l’iceberg. Le champ d’action de Luis Campos semble désormais être sans limites au Paris Saint-Germain, les propriétaires lui ayant clairement laissé les clés du projet. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il pousse pour que Christophe Galtier reprenne les rênes de l’équipe, mais en attendant il préparerait également le terrain à son nouveau projet, qui pourrait être plus tourné vers les jeunes du centre de formation. D’après les informations de RMC Sport , Campos souhaiterait installer un groupe élite, qui permettra à sept ou huit jeunes joueurs de s’entrainer au moins une fois par semaine avec le staff technique. Cela rapprochera le futur entraineur du PSG et son staff des jeunes pousses du club et Campos ne s’arrêtera pas là, puisqu’il espère pouvoir dégraisser l’effectif pour leur donner une plus grande place.

Une refonte du staff médical