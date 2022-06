Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Et si c’était lui le feuilleton du mercato estival ?

Publié le 15 juin 2022 à 13h30 par Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense, Luis Campos aurait décidé d’activer la piste menant à Milan Skriniar, qui évolue actuellement à l’Inter. Le défenseur de 27 ans serait un gros coup pour le Paris Saint-Germain, mais également très cher, puisque son club voudrait récupérer pas moins de 80M€ de son éventuel départ.

Marquinhos pourrait voir énormément de choses changer autour de lui, lors de ce mercato estival. Le capitaine du Paris Saint-Germain semble intouchable, ce qui est loin d’être le cas d’Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer, qui pourraient bien parmi les premiers joueurs à partir. Décevant cette saison, Sergio Ramos devrait vraisemblablement rester, mais son état physique laisse planer le doute sur le rôle qu’il pourra occuper. La grande surprise pourrait finalement venir de Presnel Kimpembe, qui en plein rassemblement avec l’équipe de France a jeté un grand froid sur son avenir et ne manque pas de prétendants, avec notamment Thomas Tuchel et Chelsea. Arrivé depuis seulement quelques jours, Luis Campos semble ainsi vouloir au plus vite régler ce chantier de la défense et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va frapper très fort. Le nouveau patron du sportif au PSG multiplierait les pistes de tout premier choix, de Matthijs de Ligt à Kalidou Koulibaly, en passant par son ancien protégé au LOSC, Sven Botman. C'est un autre dossier qui pourrait toutefois devenir la priorité...

L’Inter prêt à tirer le maximum d’argent du transfert de Skriniar

Depuis quelques temps, la presse italienne s’enflamme au sujet de voyages répétés de Luis Campos à Milan, où il aurait vraisemblablement activé de nouvelles pistes. Cela serait le cas de Milan Skriniar, qui ces dernières années s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, avec le maillot de l’Inter. Son recrutement serait sans aucun doute utile au Paris Saint-Germain, où l’on doit déjà rêver d’un duo avec Marquinhos. Mais le Slovaque va pourtant couter cher... très cher même. D’après les informations de Sky Sport Italia , l’Inter réclamerait pas moins de 80M€, un montant qui pourrait lui permettre de ne sacrifier qu’un seul cadre au cours de mercato estival et même de rêver de quelques gros coups, comme avec Paulo Dybala et Romelu Lukaku. Or, pour le moment le PSG se serait dit disposé à aller jusqu’à 50M€.

Des longues semaines de négociations pourraient attendre le PSG