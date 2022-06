Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario envisagé en interne avec Pochettino ?

Publié le 15 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’aventure de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur du PSG touche à sa fin avec un limogeage qui est sur le point d’être conclu, le technicien argentin aurait pourtant pu être conservé une saison de plus. Certains dirigeants du PSG étaient en effet favorables à ce scenario ces dernières semaines, mais en vain.

Ça bouge en interne au PSG pour le poste d’entraîneur ! Les options Zinedine Zidane (libre) et Christophe Galtier (OGC Nice) sont évoquées avec insistance et comme étant les deux pistes les plus brûlantes du moment pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est bien Galtier qui tient la corde puisque Zidane a repoussé jusqu’ici les avances du Qatar. Mais en tout premier lieu, Luis Campos va devoir officialiser le départ de Pochettino au PSG.

Mercato - PSG : Campos veut très vite en finir avec la succession de Pochettino https://t.co/WO4FwLvLzF pic.twitter.com/0qiogoikJD — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Pochettino aurait pu rester une année de plus

L’Equipe confirme dans ses colonnes du jour la tendance dégagée par Le Parisien mardi soir et évoquant un accord de séparation déjà trouvé entre le PSG et Mauricio Pochettino ainsi que l’ensemble de son staff, qui coûtera au total 15M€ au club de la capitale. L’annonce du départ de l’entraîneur argentin est donc imminente, et pourtant, les choses auraient pu être relativement différente pour Pochettino puisque L’Equipe annonce dans ses colonnes du jour que certains membres de la direction du PSG étaient pour le maintien de l’entraîneur argentin cette saison sur le banc du PSG. Estimant qu’il valait mieux conserver Pochettino plutôt que d’aller chercher un autre profil sans véritable plus-value, ces dirigeants parisiens n’ont finalement pas eu gain de cause puisque Doha a tranché le départ de l’ancien manager de Tottenham, mais l’issue du feuilleton aurait donc pu être différente.

« J’ai encore une année de contrat »